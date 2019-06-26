1926 июня 2019

Нужно ли ежемесячно выплачивать стипендию в каникулярное время (июль — август) или ее можно выдать сразу за три месяца в сентябре?

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отвечает:

Стипендию необходимо выплачивать ежемесячно в течение срока, на который она назначена (п. 18 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки от 27.12.2016 № 1663). Таким образом, выплата в сентябре стипендии за июль и август противоречит требованиям, установленным Порядком № 1663. Выплаты во время периодов, свободных от учебы, ничем не отличаются от обычных. Их по аналогии производят в запланированные сроки.

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