2027 июня 2019

У нас работает сотрудница по внешнему совместительству на половину ставки. Скоро она уходит в декрет. Хотим взять сотрудника на полную ставку до выхода основной работницы из отпуска по беременности и родам. Мы обязаны оформить нового сотрудника только на полставки, как и декретницу?

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отвечает:

Оформите заместителя на ту же ставку, что у сотрудницы в декрете.

Во время отпуска по уходу за ребенком работодатель сохраняет за сотрудницей должность (ст. 256 ТК). При этом компания вправе нанять работника, который выполнит должностные обязанности во время декрета по срочному трудовому договору (ст. 59 ТК).

Трудовые инспекторы сообщили, что при выборе условий для заместителя нужно учитывать штатное расписание. Если должность сотрудницы в декрете предполагает полную ставку, то организация может принять на нее работника. Но, когда декретница выйдет из отпуска, действие срочного договора с заместителем прекратится (ст. 79 ТК). Если декретница снова начнет работать на полставки, новый сотрудник сохранит право на остальные полставки. Поэтому безопаснее принять на работу сотрудника на ту же ставку, что и основного работника. Либо заключить с ним два трудовых договора по ½ ставки.

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