Оформите заместителя на ту же ставку, что у сотрудницы в декрете.

Во время отпуска по уходу за ребенком работодатель сохраняет за сотрудницей должность (ст. 256 ТК). При этом компания вправе нанять работника, который выполнит должностные обязанности во время декрета по срочному трудовому договору (ст. 59 ТК).

Трудовые инспекторы сообщили, что при выборе условий для заместителя нужно учитывать штатное расписание. Если должность сотрудницы в декрете предполагает полную ставку, то организация может принять на нее работника. Но, когда декретница выйдет из отпуска, действие срочного договора с заместителем прекратится (ст. 79 ТК). Если декретница снова начнет работать на полставки, новый сотрудник сохранит право на остальные полставки. Поэтому безопаснее принять на работу сотрудника на ту же ставку, что и основного работника. Либо заключить с ним два трудовых договора по ½ ставки.

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