Компания верно посчитала стаж.

По нашему мнению, при расчете страхового стажа переводить каждые 30 дней в месяцы, а затем и в годы по 12 месяцев надо только в неполных календарных периодах. Это не требуется, если сотрудник отработал период полностью.

В новых разъяснениях ФСС не говорит, что надо все поделить на 30 дней [письмо от 19.09.2018 № 02-08-01/1704–10681л]. В них речь как раз о ситуации с неполным календарным годом, а именно о периоде с 1 февраля по 31 марта. Его пересчитали в дни и получили 1 месяц и 29 дней.

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