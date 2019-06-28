1128 июня 2019

Студент 6 сентября представил в университет справку о том, что является малоимущим. Справка датирована 8 августом. С какого момента следует назначить социальную стипендию и на какой период?

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отвечает:

Государственную социальную стипендию назначают со дня представления в образовательную организацию документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной государственной социальной помощи (п. 19 Порядка № 1663).

Таким образом, датой назначения социальной стипендии будет 6 сентября (дата предъявления в образовательное учреждение справки). При этом социальную стипендию назначают по 7 сентября следующего года. То есть срок предоставления социальной стипендии не должен превышать одного года от даты выдачи справки — назначения государственной социальной помощи.

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