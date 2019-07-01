Нет, это неверно.

В страховой стаж для пособий засчитывают периоды работы по трудовому договору, государственной гражданской или муниципальной службы. Также засчитывайте периоды, когда за работника перечисляли взносы на случай нетрудоспособности и в связи с материнством [ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 2, 4 Правил, утв. приказом Минздравсоцразвития от 06.02.2007 № 91].

Работница вправе получить отпуск по уходу за ребенком до трех лет [ст. 256 ТК]. В это время за ней сохраняется место работы. Поскольку трудовой договор действует, период отпуска учитывают для страхового стажа. Если же мама не состояла в трудовых отношениях, то время ухода за ребенком не увеличивает стаж для пособий.

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