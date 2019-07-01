251 июля 2019

Работник написал жалобу в прокуратуру о том, что работодатель задерживает зарплату. Может ли прокурор при проверке соблюдения трудового законодательства оштрафовать компанию за данное нарушение?

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отвечает:

По результатам проверки прокурор может возбудить производство об административном правонарушении. Но рассматривать данное дело и привлекать к ответственности компанию при наличии оснований будет ГИТ.

Жалоба работника в прокуратуру о нарушении трудовых прав станет поводом для внеплановой проверки.

По итогам проверки прокурор вправе принять несколько решений (мер реагирования):

  • вынести письменное предостережение о недопустимости нарушения закона;
  • внести представление об устранении нарушения закона;
  • возбудить производство об административном правонарушении;
  • принести протест на противоречащий закону правовой акт (ст. 22Федерального закона от 17.01.1992 № 2202–1, далее — Закон № 2202–1).

В описанной ситуации прокурор, скорее всего, возбудит производство об административном правонарушении за задержку зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП). После этого постановление о возбуждении дела и материалы проверки направят в ГИТ. Именно этот орган уполномочен рассматривать постановления и привлекать работодателя к ответственности при наличии законных оснований (п. 2 ст. 25 Закона № 2202–1, ст. 23.12 КоАП).

В свою очередь, ГИТ обязана сообщить прокурору о результатах рассмотрения поступивших материалов в письменной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

Такой порядок межведомственного взаимодействия основан на том, что при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы (п. 2 ст. 21 Закона № 2202–1).

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