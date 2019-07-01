311 июля 2019

Вправе ли компания сдать единую декларацию на бумаге вместо отчетности по НДС, если в течение квартала не было операций по этому налогу?

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отвечает:

Компания вправе вместо отчетности по НДС сдать единую упрощенную декларацию. Форма этой декларации утверждена приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н. Единая декларация может заменить также декларацию по налогу на прибыль. Но для этого должно выполняться два условия. Первое — у компании нет объектов налогообложения по этим налогам. Второе — в течение квартала не было операций по счетам в банке или кассе (п. 2 ст. 80 НК). Если же организация выплачивала зарплату или банк списывал со счета комиссию, сдавать единую упрощенную декларацию нельзя. Когда условия для сдачи упрощенной декларации выполняются, ее можно направить налоговикам на бумаге (письмо ФНС от 19.02.2016 № ЕД-3-15/679).

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