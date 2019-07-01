131 июля 2019

Проводим инвентаризацию. Во время проверки обнаружили станок, который не состоит на учете. Мы не использовали этот актив в работе, бумаг на него нет. Планируем продать станок. Какие бумаги нашей компании необходимо оформить и как принять актив к учету?

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отвечает:

Примите актив к учету на основании инвентаризационной ведомости.

Излишки, которые компания нашла во время инвентаризации, нужно принять к учету. Основанием будет сличительная ведомость.

Так как вы планируете продать станок, примите его к учету по дебету счета 41 «Товары». Отразите станок в бухучете по рыночной стоимости, на ту же сумму в налоговом учете отразите доходы (п. 8 ст. 250 НК, п. 28 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Чтобы вычислить рыночную стоимость станка, компания может нанять независимого оценщика. Но вы вправе определить стоимость самостоятельно. Для этого возьмите данные об актуальных ценах у поставщиков, которые продают аналогичные товары. В подтверждение составьте справку-расчет, к ней приложите прайс-листы.

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