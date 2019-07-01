Отражайте счета-фактуры с прежней ставкой в общем порядке. Компания вправе заявить вычет в течение трех лет после принятия на учет приобретенных товаров, работ или услуг (п. 1.1 ст. 172 НК). Поэтому в декларацию можно включить отложенные вычеты, в том числе по счетам-фактурам со ставкой 18 процентов.

Зарегистрируйте счет-фактуру в книге покупок за тот квартал, в котором компания заявляет вычет. Ставку НДС в книге покупок указывать не нужно. Данные книги покупок автоматически включатся в раздел 8 декларации по НДС. Сумму вычета отразите в строке 120 раздела 3 декларации.

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