Коллективный договор – необязательный документ. Скажите инспектору, что заключить его работодатель должен, только если это предложили уполномоченные представители сотрудников. Инициировать коллективные переговоры по заключению договора компания не обязана (ст. 36 ТК).

Колдоговор подписывают в рамках социального партнерства, которое подразумевает, что стороны добровольно принимают на себя обязательства (ст. 24, 27 ТК). Договор регулирует социально-трудовые вопросы:

формы, системы и размеры оплаты труда;

выплату пособий и компенсаций;

индексацию зарплаты;

занятость, переобучение, условия увольнения работников;

рабочее время и время отдыха;

улучшение условий и охраны труда работников и т. д.

Если представители сотрудников в установленном порядке предложат оформить колдоговор, работодатель не вправе отказаться. За уклонение от участия в переговорах и необоснованный отказ заключить договор грозит административная ответственность (ст. 5.28–5.30 КоАП).

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