311 июля 2019

ГИТ требует у нас коллективный договор. Как обосновать инспектору, почему мы его не разработали?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Коллективный договор – необязательный документ. Скажите инспектору, что заключить его работодатель должен, только если это предложили уполномоченные представители сотрудников. Инициировать коллективные переговоры по заключению договора компания не обязана (ст. 36 ТК).

Колдоговор подписывают в рамках социального партнерства, которое подразумевает, что стороны добровольно принимают на себя обязательства (ст. 24, 27 ТК). Договор регулирует социально-трудовые вопросы:

  • формы, системы и размеры оплаты труда;
  •  выплату пособий и компенсаций;
  • индексацию зарплаты;
  • занятость, переобучение, условия увольнения работников;
  • рабочее время и время отдыха;
  • улучшение условий и охраны труда работников и т. д.

Если представители сотрудников в установленном порядке предложат оформить колдоговор, работодатель не вправе отказаться. За уклонение от участия в переговорах и необоснованный отказ заключить договор грозит административная ответственность (ст. 5.28–5.30 КоАП).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.