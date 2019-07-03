403 июля 2019

Руководитель принял решение помочь сотруднику с выплатой ипотеки. Как оформить выплату, чтобы учесть расходы и не платить НДФЛ и взносы?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Пропишите возмещение процентов во внутренних документах компании и получите бумаги от сотрудника.

Компания может выгодно оформить помощь сотруднику с выплатой процентов по ипотеке. Для этого прежде всего нужно не оплачивать проценты напрямую в банк, а возмещать те суммы, которые уже заплатил сотрудник. Тогда с возмещения в любом размере не потребуется платить взносы (подп. 13 п. 1 ст. 422 НК, письмо Минфина от 27.12.2017 № 03-11-11/87360).

Возмещение процентов по ипотеке компания вправе учесть в пределах 3 процентов от общих расходов на оплату труда (п. 24.1 ст. 255 НК). В этом же размере возмещение освобождено от НДФЛ (п. 40 ст. 217 НК). Лимит в 3 процента определяйте ежемесячно нарастающим итогом с начала года (п. 3 ст. 318 НК, письмо Минфина от 03.10.2017 № 03-04-06/64194).

Чтобы учитывать проценты в расходах и освободить их от НДФЛ, пропишите правило о возмещении в коллективном, трудовом договоре или локальном акте компании. Затем соберите документы, которые подтвердят, что компания возмещает именно проценты по ипотеке. Возьмите у сотрудника копию кредитного договора с графиком платежей.

По контракту работник должен быть заемщиком или созаемщиком, а целью кредита должно быть приобретение либо строительство жилья (письмо Минфина от 22.08.2017 № 03-03-06/1/53645). Также получите документы на покупку либо строительство жилья. Кроме того, каждый месяц работник должен представлять выписку банка и квитанцию об уплате процентов по ипотеке. Плательщиком в документах должен быть сам работник (письмо Минфина от 13.01.2014 № 03-03-07/291).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.