Пропишите возмещение процентов во внутренних документах компании и получите бумаги от сотрудника.

Компания может выгодно оформить помощь сотруднику с выплатой процентов по ипотеке. Для этого прежде всего нужно не оплачивать проценты напрямую в банк, а возмещать те суммы, которые уже заплатил сотрудник. Тогда с возмещения в любом размере не потребуется платить взносы (подп. 13 п. 1 ст. 422 НК, письмо Минфина от 27.12.2017 № 03-11-11/87360).

Возмещение процентов по ипотеке компания вправе учесть в пределах 3 процентов от общих расходов на оплату труда (п. 24.1 ст. 255 НК). В этом же размере возмещение освобождено от НДФЛ (п. 40 ст. 217 НК). Лимит в 3 процента определяйте ежемесячно нарастающим итогом с начала года (п. 3 ст. 318 НК, письмо Минфина от 03.10.2017 № 03-04-06/64194).

Чтобы учитывать проценты в расходах и освободить их от НДФЛ, пропишите правило о возмещении в коллективном, трудовом договоре или локальном акте компании. Затем соберите документы, которые подтвердят, что компания возмещает именно проценты по ипотеке. Возьмите у сотрудника копию кредитного договора с графиком платежей.

По контракту работник должен быть заемщиком или созаемщиком, а целью кредита должно быть приобретение либо строительство жилья (письмо Минфина от 22.08.2017 № 03-03-06/1/53645). Также получите документы на покупку либо строительство жилья. Кроме того, каждый месяц работник должен представлять выписку банка и квитанцию об уплате процентов по ипотеке. Плательщиком в документах должен быть сам работник (письмо Минфина от 13.01.2014 № 03-03-07/291).

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