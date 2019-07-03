Работодатель сам решает, когда знакомить сотрудников с изменениями в коллективный договор. Конкретного срока в законе нет.

Учитывайте, что поправки вступят в силу для работников только после того, как ознакомите их с ними под подпись (ст. 22 ТК). Предусмотрите переходный период не менее двух месяцев, тогда вам не придется выплачивать зарплату сотрудникам в разные даты. Чтобы собрать подписи, оформите листы или журнал ознакомления.

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