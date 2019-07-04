Пропишите в договоре сумму оклада.

Работодатель устанавливает зарплату в соответствии с системой оплаты труда в компании. При этом система оплаты труда включает размер тарифных ставок, окладов, надбавок и пр. (ст. 135 ТК). Их стороны прописывают в трудовом договоре (ст. 57 ТК). Из этого следует, что в контракте нельзя установить оклад как минималку региона. Прописать нужно конкретную цифру (письмо Роструда от 24.12.2007 № 5275–61).

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