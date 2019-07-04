254 июля 2019

Компания платит работнику компенсацию за использование компьютера. Как подтвердить, что данное имущество принадлежит работнику?

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Запросите у работника документы на компьютер. Чтобы учесть компенсацию за использование имущества в расходах, безопаснее подтвердить, что сотрудник вправе им пользоваться. К примеру, сотрудник взял технику в аренду. В таком случае подойдет копия договора аренды, который работник подписал с собственником (письмо Минфина от 05.12.2017 № 03-04-06/80616). Если сотрудник сам приобрел компьютер, попросите предоставить документы на покупку. Например, это может быть чек ККТ, товарный чек, гарантийный талон. Даже если в них нет фамилии покупателя, эти документы хотя бы косвенно подтверждают принадлежность имущества работнику. Кроме этого заключите с работником соглашение об использовании его имущества.

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