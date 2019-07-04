254 июля 2019

У нас есть коллективный договор, который действует уже два года. Мы забыли отправить его на регистрацию в орган по труду. Накажут ли за это работодателя?

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отвечает:

Да, накажут. При проверке ГИТ оштрафует компанию на сумму от 30 000 до 50 000 руб., а директора – от 1000 до 5000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Работодатели обязаны направлять коллективные договоры на уведомительную регистрацию в орган по труду субъекта России или орган местного самоуправления. Чиновники проверят, соответствует ли документ нормам трудового права.

Направить колдоговор на регистрацию нужно в семидневный срок после того, как его подпишете. Специалисты органа по труду выявляют условия, которые противоречат закону, и сообщают работодателю. Стороны коллективного договора должны исключить из него такие условия (ч. 2 ст. 9, ч. 1, 3 ст. 50 ТК). Если не сделать этого, во время проверки ГИТ оштрафует компанию на сумму от 30 000 до 50 000 руб., а директора – от 1000 до 5000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Регистрация не влияет на вступление коллективного договора в силу. Он начинает действовать со дня, когда его подписали стороны. Исключение – договор предусматривает иную дату.

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