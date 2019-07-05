125 июля 2019

Может ли компания отражать доходы от продажи готовой продукции и перепродажи товаров в одной строке декларации по налогу на прибыль?

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отвечает:

Нет, в декларации есть специальные строки для выручки от производства и торговли. Доходы от реализации готовой продукции компании учитывают в строке 011 приложения № 1 к листу 02 декларации по налогу на прибыль. Выручку от реализации покупных товаров отражают в строке 012 этого приложения. А общую сумму выручки — в строке 010 (п. 6.1 Порядка заполнения декларации, утв. приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572).

Если компания не заполнит строку 011 или 012, то нарушит порядок составления декларации. Штрафов за это нет. Но инспекторы могут потребовать пояснения или уточненку. Они сопоставляют выручку по производству и торговле с расходами по этим видам деятельности.

Прямые расходы по производству продукции компания отражает в строке 010 приложения № 2 к листу 02 декларации. А прямые расходы по торговой деятельности — по строке 020 этого приложения. К примеру, бухгалтер отразил в декларации только выручку от торговли в строке 012 приложения № 1 к листу 02. Строку 011 бухгалтер не заполнил. При этом прямые расходы бухгалтер включил в ту строку, которую заполняют при производстве товаров — 010 приложения № 2 к листу 02. Инспекторы запросят пояснения или уточненку.

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