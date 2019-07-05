Если экспертиза подтвердит, что купюра фальшивая, спишите ее в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Компания вправе сдавать наличные из кассы в банк через инкассаторов. В момент, когда деньги получат инкассаторы, отразите наличные на счете 57 «Переводы в пути». Если специалист в банке выявит фальшивку, он ее не примет. Поэтому подделку учитывайте по номиналу на счете 57.

Из банка вам передадут экземпляр акта пересчета наличных с отметкой о фальшивой купюре (п. 4.6Положения, утв. ЦБ 29.01.2018 № 630-П). В бухгалтерском учете сделайте проводку:

Дебет 94 Кредит 57

— списана недостача в виде фальшивого денежного знака.

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