Нет, в коллективном договоре нельзя указывать, что он распространяется только на часть работников. Например, кто прошел испытательный срок, членов профсоюза, основных сотрудников и т. п.

Коллективный договор действует для всех сотрудников организации, а если его заключили на уровне филиала, то для всех работников этого обособленного подразделения (ч. 3 ст. 43, ч. 3 ст. 70 ТК). Договор будет распространяться и на тех сотрудников, которые поступят на работу после того, как его заключили.

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