105 июля 2019

Мы заключаем колдоговор. Можно ли указать, что документ действует только для работников, которые прошли испытательный срок?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, в коллективном договоре нельзя указывать, что он распространяется только на часть работников. Например, кто прошел испытательный срок, членов профсоюза, основных сотрудников и т. п.

Коллективный договор действует для всех сотрудников организации, а если его заключили на уровне филиала, то для всех работников этого обособленного подразделения (ч. 3 ст. 43, ч. 3 ст. 70 ТК). Договор будет распространяться и на тех сотрудников, которые поступят на работу после того, как его заключили.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.