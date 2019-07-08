Арендную плату, в том числе по долгосрочному договору, включайте в расходы ежемесячно в течение срока аренды. Например, если компания перечислила плату за год, списывайте ее равномерно в течение года.

Учитывайте арендную плату как прочие расходы (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК). Подтверждающие документы — это договор аренды и акт приема-передачи имущества. Также понадобится акт оказанных услуг, если его ежемесячное составление предусматривает договор аренды, и платежки по арендной плате (письма Минфина от 25.03.2019 № 03-03-06/1/20067, от 24.03.2014 № 03-03-06/1/12764).

Если в аренду взяли недвижимость на срок не менее года, то договор нужно зарегистрировать в Росреестре (п. 2 ст. 651 ГК). Инспекторы откажут в учете расходов по незарегистрированному договору (письмо Минфина от 23.11.2015 № 03-07-11/67890).

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