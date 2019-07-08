168 июля 2019

Из нашей компании увольняется сотрудник, который состоит в профсоюзной организации. Обязан ли работодатель сообщать об этом в профсоюз? Если да, как это оформить?

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отвечает:

Вы не обязаны сообщать в профсоюзный комитет об увольнении члена профсоюза по собственному желанию. Получать у него заявление об исключении из профкома также не нужно. Иной порядок может устанавливать коллективный договор.

Запросить мотивированное мнение профкома при увольнении члена профсоюза работодатель должен в трех случаях (ст. 373 ТК). Оно требуется, если сотрудника увольняют:

  • из-за сокращения численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК);
  • несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК);
  • неоднократного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей, если работник имеет взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК).

Во всех остальных случаях при увольнении сотрудника – члена профсоюза работодатель не обязан запрашивать мотивированное мнение профкома. Уведомлять профком в иной форме об увольнении членов профсоюза закон также не требует.

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