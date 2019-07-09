299 июля 2019

Работник подал заявление на имущественный вычет НДФЛ в мае. При расчете зарплаты за май компания удержала с зарплаты работников 390 000 руб. Затем выплатила работнику из общей суммы НДФЛ — 80 000 руб. В бюджет перечислили 310 000 руб. По строке 140 расчета 6-НДФЛ удержанный налог показывать за минусом возвращенного НДФЛ?

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отвечает:

В строке 140 раздела 2 расчета 6-НДФЛ укажите всю сумму удержанного налога. Не уменьшайте ее на сумму возвращенного НДФЛ (письмо ФНС от 13.10.2016 № БС-4-11/19483). Этот налог впишите в строку 090 раздела 1 расчета. В вашей ситуации в строке 140 учтите 390 000 руб., а в строке 090 — 80 000 руб. Программа ФНС при расчете пеней за просрочку перечисления налога сравнивает сумму НДФЛ, уплаченную компанией в бюджет, с разницей строк 140 и 090.

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