Да, предоставьте сотруднице прежнюю должность. Если вывели ее из штатного расписания, предложите другую равноценную работу. Исключение – реорганизация или ликвидация компании (ст. 375 ТК, ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», далее – Закон № 10-ФЗ). Основания, по которым работницу освободили от выборной должности, значения не имеют. Время работы сотрудницы в первичной профсоюзной организации засчитывайте в общий и специальный трудовой стаж (ч. 2 ст. 375 ТК).

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