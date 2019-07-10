3410 июля 2019

Купили билеты в командировку учредителю, который не является сотрудником компании. Учредитель едет в командировку в интересах компании. Надо удержать НДФЛ?

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отвечает:

Да, налоговики посчитают, что учредитель получил доход. Ведь компания оплатила ему проезд. Значит, со стоимости билетов надо рассчитать НДФЛ (письмо Минфина от 26.06.2008 № 03-04-06-01/181). Не удерживать налог можно, если билеты купили для командировки сотрудника (п. 3 ст. 217 НК). Но у компании нет трудовых отношений с учредителем, значит, такую поездку нельзя считать командировкой (ст. 166 ТК).

Удержать НДФЛ можно, например, за счет дивидендов или других денежных выплат. Если до конца года их не будет и удержать налог не из чего, подайте справку 2-НДФЛ с признаком 2.

Но если готовы спорить с проверяющими, НДФЛ можно не удерживать. При этом придется доказывать, что учредитель отправился в поездку не в своих интересах, а по поручению компании (п. 3 Обзора, утв. Президиумом Верховного суда от 21.10.2015). Например, учредитель ездил, чтобы заключить договор с контрагентом или открыть филиал в другом городе.

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