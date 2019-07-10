Это зависит от того, удержал ли работодатель НДФЛ с зарплаты сотрудника.

Плательщик НДФЛ — сотрудник компании. Поэтому если проверяющие обнаружат доход, с которого компания не удержала НДФЛ, то попросят сотрудника заплатить налог. Причем не важно, знал работник о зарплате в конверте или нет.

Возможна ситуация, когда компания удерживала налог с дохода сотрудника. Например, по договору зарплата работника 20 тыс. руб., но на руки он получал только 17 400 руб. В таком случае требование перечислить НДФЛ могут предъявить и организации.

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