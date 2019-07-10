Сотрудник, которого не освободили от основной работы, вправе заниматься профсоюзной деятельностью только в свободное время. В рабочее время член профсоюза выполняет обязанности по должности, которую занимает в организации. Исключение – участие в качестве делегата съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также в работе их выборных органов. В этих случаях сотрудника освобождают от работы (ч. 6 Закона № 10-ФЗ).

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