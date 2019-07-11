Компания вправе потребовать у сотрудника возместить стоимость выданной ему трудовой книжки или вкладыша в нее (п. 47 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225, далее – Правила № 225). Это можно сделать в любой удобной сотруднику форме. Он может внести деньги в кассу организации или перечислить на ее счет. Также работник может письменно попросить удержать эту сумму из зарплаты (ст. 1, п. 1, 2 ст. 209 ГК).

Без заявления сотрудника вы не имеете права вычесть стоимость бланка из зарплаты. Удержания в бесспорном порядке производят только в отдельных случаях (ст. 137 и 248 ТК). Перечень этих случаев исчерпывающий и среди них нет удержаний за бланк трудовой книжки и вкладыша.

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