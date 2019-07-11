4411 июля 2019

Работник не представил трудовую книжку при приеме на работу. Наша компания оформила ему новый бланк. Подскажите, вправе ли мы удержать расходы на трудовую книжку из заработной платы сотрудника?

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отвечает:

Компания вправе потребовать у сотрудника возместить стоимость выданной ему трудовой книжки или вкладыша в нее (п. 47 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225, далее – Правила № 225). Это можно сделать в любой удобной сотруднику форме. Он может внести деньги в кассу организации или перечислить на ее счет. Также работник может письменно попросить удержать эту сумму из зарплаты (ст. 1, п. 1, 2 ст. 209 ГК).

Без заявления сотрудника вы не имеете права вычесть стоимость бланка из зарплаты. Удержания в бесспорном порядке производят только в отдельных случаях (ст. 137 и 248 ТК). Перечень этих случаев исчерпывающий и среди них нет удержаний за бланк трудовой книжки и вкладыша.

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