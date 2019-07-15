3715 июля 2019

Работник написал заявление на социальный вычет по НДФЛ. Приложил уведомление из налоговой, которое оформили на бывшего работодателя сотрудника. Он представил документы в ИФНС еще в период работы на прежнем месте. Мы должны предоставить вычет?

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отвечает:

Не предоставляйте вычет.

Сотрудник вправе получить социальный вычет у работодателя. К примеру, с расходов на лечение, обучение, а также с взносов на негосударственное пенсионное страхование (п. 2, 4 ст. 219 НК). Для этого он представляет в бухгалтерию заявление и уведомление из инспекции.

Ваш сотрудник принес подтверждение, но в документе прописали не вашу компанию в качестве налогового агента. Безопаснее не предоставлять вычет по уведомлению, которое адресовано не вам. Попросите сотрудника принести подтверждение, где в реквизитах налогового агента будет ваша компания.

Для уведомления из налоговой о праве на вычет не утвердили форму. Инспекторы могут оформить его на бланке, который рекомендовала ФНС в письме от 16.01.2017 № БС-4-11/500@. Если сомневаетесь, что документ подлинный, обратитесь в ФНС с просьбой подтвердить выдачу уведомления (письмо ФНС от 17.07.2018 № БС-4-11/13747@). Инспекторы пришлют ответ за 30 календарных дней (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

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