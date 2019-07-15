6615 июля 2019

У нас небольшое ООО, сотрудников мы принимаем не часто. Нужно ли нам на всякий случай иметь в наличие запас бланков трудовых книжек и вкладышей?

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отвечает:

Да, нужно. Компания обязана постоянно иметь необходимое количество бланков трудовых книжек и вкладышей (п. 44 Правил № 225). Иначе вы не сможете своевременно внести запись новому или уже работающему сотруднику во вкладыш. Чтобы избежать таких нарушений, определите минимальный неснижаемый лимит пустых бланков. Как только он будет подходить к концу, закупите новые бланки.

Конкретный размер запаса бланков закон не устанавливает. Работодатель его определяет сам с учетом штатной численности, текучести кадров, скорости поставки трудовых книжек поставщиком и др. Размер запаса бланков трудовых книжек и вкладышей, а также порядок его пополнения и ответственное лицо закрепите в локальном акте или приказе. В конце каждого месяца ответственный сотрудник обязан представить в бухгалтерию отчет о наличии бланков и о суммах за оформленные трудовые книжки и вкладыши и приложить приходный ордер.

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