2416 июля 2019

Открыли ООО до 1 июля 2009 года. По первоначальному уставу участники вправе выходить из состава общества. Но в 2013 году устав переписали. Один из участников решил выйти. Нужно согласие остальных?

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отвечает:

Одобрение не нужно.

Участник может в любое время выйти из общества. Сейчас согласие других участников ему не потребуется, но только если это предусматривает устав (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Однако в вашем случае норма не действует. Для компаний, которые зарегистрировались до 1 июля 2009 года, работают особые правила. К ним не применяют часть 1статьи 26 Закона № 14-ФЗ. В данном случае участнику не нужно спрашивать разрешения у компаньонов, чтобы выйти из состава ООО. Редакции устава не отменяют и не ограничивают право учредителя на выход (п. 21 информационного письма Президиума ВАС от 30.03.2010 № 135).

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