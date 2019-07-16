Одобрение не нужно.

Участник может в любое время выйти из общества. Сейчас согласие других участников ему не потребуется, но только если это предусматривает устав (ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Однако в вашем случае норма не действует. Для компаний, которые зарегистрировались до 1 июля 2009 года, работают особые правила. К ним не применяют часть 1статьи 26 Закона № 14-ФЗ. В данном случае участнику не нужно спрашивать разрешения у компаньонов, чтобы выйти из состава ООО. Редакции устава не отменяют и не ограничивают право учредителя на выход (п. 21 информационного письма Президиума ВАС от 30.03.2010 № 135).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>