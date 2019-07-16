Ваш руководитель прав. Если ответственный сотрудник испортил бланк, то работодатель вправе требовать от него возместить сумму причиненного ущерба. При этом сумма не должна превышать среднемесячный заработок виновного.

Поскольку стоимость бланка трудовой книжки меньше среднего месячного заработка сотрудника, работодатель вправе удержать денежные средства на основании приказа. Согласие виновного работника получать не нужно. Издайте приказ не позднее одного месяца со дня, когда установили размер ущерба (ст. 248 ТК).

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