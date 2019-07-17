Нет, не обязана.

Инспекторы вправе требовать документы как в рамках проверки самой компании, так и ее контрагентов. Для этого они отправляют запрос по форме [утв. приложением 15 к приказу ФНС от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189@]. В ней есть отдельное поле, где инспекторы записывают наименование мероприятий, для которых им потребовались документы. Если этих сведений в требовании нет, оно незаконное. Компания может его не исполнять.

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