7617 июля 2019

Бланки трудовых книжек и вкладышей продают во многих киосках, но мы опасаемся их там закупать. Где можно найти надежного поставщика?

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отвечает:

Покупайте бланки трудовых книжек только у уполномоченных организаций – распространителей (п. 3, 4 приказа Минфина от 22.12.2003 № 117н). Не приобретайте их в магазинах канцелярских товаров или киосках печати. Дело в том, что эти документы относят к защищенной полиграфической продукции (п. 2, 3 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.09.2012 № 965). Проверить поставщика можно на официальном сайте АО «Гознак» или через запрос в территориальном подразделении инспекции труда. Если бланк не имеет степеней защиты, такую книжку ГИТ сочтет недействительной и оштрафует компанию (ч. 1 ст. 5.27 КоАП, определение Верховного суда от 06.09.2007 № КАС07-416).

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