Безопаснее удерживать НДФЛ с зарплаты.

Когда суд признает гражданина банкротом, его заработком распоряжается управляющий. Он заблокирует все денежные карты сотрудника, откроет спецсчет, куда будут поступать деньги от работодателя (ч. 6, 9 ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Управляющий будет распределять заработок сотрудника на оплату долгов. Но банкрот получит часть доходов, чтобы содержать себя и свою семью.

Со дня, когда работника признали банкротом и назначили реструктуризацию, действует мораторий на его обязательные платежи кредиторам (п. 2 ст. 213.11 Закона № 127-ФЗ). НДФЛ тоже считается обязательным платежом (ст. 2 Закона № 127-ФЗ). Но в НК не прописали особых правил для налогового агента, если он выплачивает доход банкроту.

Чиновники считают, раз речь о требовании кредиторов по обязательным платежам, значит, не надо удерживать только те суммы НДФЛ, которые он задолжал. Текущие обязательные платежи под мораторий не попадают (письма Минфина от 29.05.2017 № 03-04-06/32941, от 07.12.2017 № 03-04-05/81728). Поэтому удерживайте НДФЛ, когда будете перечислять зарплату работнику-банкроту.

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