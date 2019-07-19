6019 июля 2019

Получили на расчетный счет оплату от покупателя-физлица. В течение какого срока и в какой форме надо передать ему онлайн-чек?

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отвечает:

Вы обязаны направить электронный чек не позднее следующего рабочего дня после того, как получили деньги на счет и разнесли платежи по банковской выписке. При условии что покупатель сообщил вам адрес своей электронной почты. Если адреса у вас нет, то электронный чек можно не отправлять. Независимо от того, как вы поступили с электронным чеком, бумажный документ надо отдать покупателю. Можно вложить его в коробку с товаром либо передать при личной встрече с покупателем. Второй вариант для тех, кто не отправляет товары, а, например, оказывает услуги или выполняет работы (п. 5.3, 5.4 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).

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