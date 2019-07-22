Учитывайте расходы как текущий ремонт.

Затраты на покупку материалов для упаковки или иной подготовки товара к продаже можно списать в материальные расходы (подп. 2 п. 1 ст. 254 НК). Но вам этот способ не подходит. До тех пор, пока вы учитываете автомобиль как основное средство, не получится списать расходы на покраску как его предпродажную подготовку.

Как именно перевести долгосрочный актив в группу товаров для перепродажи, не прописали в ПБУ или НК. Для этого нет оснований, если вы продолжите использовать в деятельности автомобиль, пока не продадите его. Но вы сможете и так учесть траты.

Вы заказали покраску, чтобы поддержать рабочее состояние автомобиля. Учтите расходы на ремонт в день, когда подпишете акт приемки выполненных работ в автомастерской (п. 1 ст. 260 НК). Спишите их в сумме фактических затрат на покраску бампера (п. 5 ст. 272 НК). Компания вправе единовременно списывать траты на обычный ремонт.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>