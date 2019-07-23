Начислите взносы на выплаты по договору.

Компания начисляет страховые взносы на выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам. Исключение — гражданские договоры, по которым переходит право собственности на имущество (п. 4 ст. 420 НК).

Вы подписали с учредителем договор оказания услуг. Он будет работать в интересах компании. Выплаты за это облагаются страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК). Не надо начислять только взносы на страхование от несчастных случаев на производстве.

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