2823 июля 2019

Компания покупает здание. Учредитель хочет лично осмотреть объект. Командировочные ему оформить не можем, потому подписали договор на услуги по осмотру будущей покупки. Нужно ли на сумму вознаграждения начислять страховые взносы?

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отвечает:

Начислите взносы на выплаты по договору.

Компания начисляет страховые взносы на выплаты по трудовым и гражданско-правовым договорам. Исключение — гражданские договоры, по которым переходит право собственности на имущество (п. 4 ст. 420 НК).

Вы подписали с учредителем договор оказания услуг. Он будет работать в интересах компании. Выплаты за это облагаются страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК). Не надо начислять только взносы на страхование от несчастных случаев на производстве.

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