3923 июля 2019

Наша компания изменила наименование и организационно-правовую форму с ООО на АО. Обязательно ли менять обложку книги учета трудовых книжек?

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отвечает:

Обложку менять не нужно. Уточните только название и организационно-правовую форму. Как это сделать, закон не регламентирует. На практике применяют тот же подход, как и при исправлениях в личной карточке по форме № Т-2 и других кадровых документах (п. 7 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Прежнее наименование или организационно-правовую форму организации на обложке зачеркните одной тонкой чертой, а сверху укажите новые сведения с пометкой «исправленному верить». Новую запись заверьте подписью ответственного сотрудника кадровой службы и укажите дату ее внесения. Если есть свободное место, рекомендуем внести реквизиты подтверждающего документа, например, свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ новых сведений о работодателе.

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