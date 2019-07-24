2524 июля 2019

Сотрудница сменила фамилию. Необходимо ли вносить изменения в книгу учета движения трудовых книжек? Понадобятся ли корректировки, если в связи с переводом у работника другая должность или структурное подразделение?

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отвечает:

Если владелец трудовой книжки сменил Ф. И. О., то в книгу учета внесите актуальные сведения. Для этого в графе 5 книги прежние данные зачеркните одной чертой, а сверху впишите новые. В свободном месте укажите реквизиты подтверждающего документа, например, свидетельства из ЗАГСа, свидетельства о перемене имени или паспорта. Рядом поставьте дату и подпись ответственного лица.

Что касается перевода, в графах 7 и 8 книги учета информацию о должности и месте работы заполняют на основании сведений, актуальных в момент приема на работу, – трудовой книжки и приказа (п. 41 Правил № 225). Нет необходимости вносить последующие изменения в связи с кадровыми процедурами, такими как перевод на другую должность или в структурное подразделение.

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