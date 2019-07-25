2825 июля 2019

Мы на упрощенке, объект «доходы». Продали за 100 тыс. руб. по договору цессии дебиторку на 130 тыс. руб. Получили на счет 100 тыс. руб., но должник еще не заплатил новому кредитору. В какой момент и в каком размере отражать доходы по договору цессии?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Какой доход отражать, зависит от того, готовы ли вы к спорам с инспекторами.

Компании на упрощенке учитывают доходы и расходы кассовым методом (п. 1 ст. 346.17 НК). То есть выручку отражают в день, когда поступит оплата от покупателя либо когда он рассчитается за товары иным способом.

По договору цессии компания передает право требования долга. Некоторые инспекторы считают, что после продажи долга он считается погашенным. То есть цессия — это иной способ расчета, при котором нужно отразить доходы в размере дебиторки покупателя. С этим можно поспорить.

Когда компания продает дебиторку, то получает деньги от покупателя долга, а не от контрагента. Первоначальный должник уже никогда не погасит дебиторку именно перед вашей компанией. Он будет должен другой организации (ст. 384 ГК). А значит, вам не нужно признавать в доходах выручку в размере проданного долга.

Когда покупатель долга оплатил вам 100 тыс. руб., отразите эту сумму в доходах (письмо Минфина от 28.11.2017 № 03-11-11/78612). 130 тыс. руб. вы вправе не учитывать в доходах, но это может привести к спорам. Практика пока не сложилась.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.