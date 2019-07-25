Какой доход отражать, зависит от того, готовы ли вы к спорам с инспекторами.

Компании на упрощенке учитывают доходы и расходы кассовым методом (п. 1 ст. 346.17 НК). То есть выручку отражают в день, когда поступит оплата от покупателя либо когда он рассчитается за товары иным способом.

По договору цессии компания передает право требования долга. Некоторые инспекторы считают, что после продажи долга он считается погашенным. То есть цессия — это иной способ расчета, при котором нужно отразить доходы в размере дебиторки покупателя. С этим можно поспорить.

Когда компания продает дебиторку, то получает деньги от покупателя долга, а не от контрагента. Первоначальный должник уже никогда не погасит дебиторку именно перед вашей компанией. Он будет должен другой организации (ст. 384 ГК). А значит, вам не нужно признавать в доходах выручку в размере проданного долга.

Когда покупатель долга оплатил вам 100 тыс. руб., отразите эту сумму в доходах (письмо Минфина от 28.11.2017 № 03-11-11/78612). 130 тыс. руб. вы вправе не учитывать в доходах, но это может привести к спорам. Практика пока не сложилась.

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