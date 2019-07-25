Нет, это нецелесообразно. Если напишете адрес аптеки, то при болезни работника или его отпуске вы не сможете быстро заменить отсутствующего. Вам придется получать согласие сотрудника, чтобы перевести его в другую аптеку (ч. 1 ст. 72.1 ТК). Любое передвижение работника между аптеками одной сети будет считаться переводом. Перевод на другую работу – изменение трудовой функции работника или структурного подразделения, если его указали в трудовом договоре. На перевод всегда получают согласие работника.

Если точный адрес не указывать, то передвижение работника между аптеками будет перемещением. Для него согласия работника не нужно. Перемещение может быть на другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той же местности.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>