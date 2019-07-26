Вы вправе списать курсовые разницы.

Компания списывает проценты по кредиту в фактически начисленном размере (п. 1 ст. 269 НК). Исключение составляют контролируемые сделки (п. 1.2 ст. 269 НК). Но это не влияет на учет курсовых разниц.

Компания вправе списывать отрицательные курсовые разницы как внереализационные расходы (подп. 5 п. 1 ст. 265 НК). Причем учитывать разницу из-за колебания валют можно полностью независимо от того, списывает организация проценты по кредиту полностью или нет. Главное — использовать заем в деятельности (письмо Минфина от 04.04.2016 № 03-03-06/1/18891).

Риски возникнут, если заем выдала зависимая иностранная компания и простит его вам. Тогда инспекторы попытаются переквалифицировать договор в инвестиционный и исключат курсовые разницы из расходов (письмо ФНС от 30.06.2017 № СА-4-7/12702@). Отбиваться потребуется в суде. Компания не выиграет, если не докажет необходимость прощения долга (определение Верховного суда от 28.03.2017 № 303-КГ17-1509).

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