Укажите название и местонахождение представительства (ч. 2 ст. 57 ТК). Место работы – обязательное условие трудового договора. При приеме или переводе на работу в филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение в другой местности указывайте в кадровых документах не только наименование этого подразделения, но и город, в котором оно находится.

Заключите с работником дополнительное соглашение к трудовому договору. Укажите, что изменили место работы. Затем издайте приказ о переводе и отразите в нем те же сведения, что и в соглашении.

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