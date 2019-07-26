1226 июля 2019

Организация находится в Москве. В Санкт-Петербурге открываем представительство. Переводим работника с его согласия на работу в Санкт-Петербург. Нужно ли указывать в кадровых документах сведения о представительстве?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Укажите название и местонахождение представительства (ч. 2 ст. 57 ТК). Место работы – обязательное условие трудового договора. При приеме или переводе на работу в филиал, представительство или иное обособленное структурное подразделение в другой местности указывайте в кадровых документах не только наименование этого подразделения, но и город, в котором оно находится.

Заключите с работником дополнительное соглашение к трудовому договору. Укажите, что изменили место работы. Затем издайте приказ о переводе и отразите в нем те же сведения, что и в соглашении.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.