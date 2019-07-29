3929 июля 2019

Планируем поручить работнику, с его согласия, работу по совмещению. Как в дополнительном соглашении указать срок дополнительной работы? Можно ли установить совмещение бессрочно?

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отвечает:

При совмещении работодатель и сотрудник должны определить срок выполнения дополнительной работы. Это обязательное условие (ст. 60.2 ТК). При этом в законе нет ни минимального, ни максимального срока для дополнительной работы. Срок можно указать датой или привязать к событию, например, приему работника на вакантную должность. При этом расторгнуть соглашение можно в любое время. Для этого нужно лишь письменно предупредить другую сторону за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 ТК).

Часто работодатели не указывают в соглашении о дополнительной работе ее срок. Хотя это и нарушение, но от этого соглашение не теряет своей силы. Трудовой договор и дополнения к нему не считаются недействительными, если в них не указали обязательные условия (ч. 3 ст. 57 ТК). Но, чтобы избежать штрафов ГИТ, заключите еще одно допсоглашение и укажите в нем условие о сроке дополнительной работы.

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