Инспекторы могут выписать предупреждение или штраф минимум 5000 руб., максимум — 10 000 руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП). Но штрафа можно избежать. Пробейте чек коррекции и исправьте ошибку до того, как о ней узнают инспекторы (п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ). Затем через личный кабинет на сайте ФНС известите в письменной форме инспекторов об ошибке. Для этого через кабинет ККТ сообщите реквизиты неверного чека и чека коррекции, которым исправили ошибку (примечание к ст. 14.5 КоАП, письмо ФНС от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>