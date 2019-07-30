7730 июля 2019

Перепутали в чеке признак способа расчета. Когда получали аванс, вместо «Предоплата 100%» указали «Полный расчет». Какой штраф грозит компании?

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отвечает:

Инспекторы могут выписать предупреждение или штраф минимум 5000 руб., максимум — 10 000 руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП). Но штрафа можно избежать. Пробейте чек коррекции и исправьте ошибку до того, как о ней узнают инспекторы (п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ). Затем через личный кабинет на сайте ФНС известите в письменной форме инспекторов об ошибке. Для этого через кабинет ККТ сообщите реквизиты неверного чека и чека коррекции, которым исправили ошибку (примечание к ст. 14.5 КоАП, письмо ФНС от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899).

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