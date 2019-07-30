4730 июля 2019

В организации провели спецоценку. Как внести данные об условиях труда в договор уже работающего сотрудника?

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отвечает:

Условия труда на рабочем месте – обязательное условие трудового договора (ч. 2 ст. 57 ТК). Заключите с работником дополнительное соглашение и внесите в него данные спецоценки. Из строки 030 карты спецоценки перепишите информацию об итоговом классе (подклассе) условий труда.

Если к условиям труда предусмотрены гарантии, укажите данные из строки 040. Дублировать полностью строки 030 и 040 в трудовом договоре или дополнительном соглашении не нужно. Ознакомьте работника с полной картой в течение 30 календарных дней после проведения спецоценки (ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

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