7331 июля 2019

Сотрудник изъявил желание взять отпуск с последующим увольнением. Когда ему нужно написать заявление?

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отвечает:

В законе нет отдельного срока для подачи заявления на отпуск с последующим увольнением. Если сотрудник уходит по собственному желанию, то он обязан подать заявление не позднее двух недель до дня увольнения, то есть последнего дня отпуска (ч. 1 ст. 80 ТК). Определите срок начала отпуска с таким расчетом, чтобы вы успели завершить все кадровые процедуры.

Если вы не договорились о дате отпуска или не можете его предоставить, откажите сотруднику (ч. 2 ст. 127 ТК, письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1). Исключение составляют случаи, когда отпуск положен по графику или сотрудник имеет право пойти отдыхать в удобное ему время.

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