311 августа 2019

Закон не устанавливает единую форму приказа на отпуск с последующим увольнением. Можем ли мы разработать собственную форму и закрепить ее в локальном акте?

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отвечает:

Если в вашей компании используют самостоятельно разработанные формы документов, вы вправе разработать и утвердить форму приказа на случай отпуска с последующим увольнением. Унифицированного бланка такого приказа нет (постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1). Но при этом постановление предусматривает отдельные формы приказов для отпуска и для увольнения. Поэтому, если вы используете унифицированные формы, вернее будет оформить два приказа – на отпуск по форме № Т-6 (№ Т-6а) и о расторжении трудового договора по форме № Т-8 (№ Т-8а).

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