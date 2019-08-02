Исправьте договоры.

Кроме обязательных условий в трудовой договор можно записать дополнительные пункты. Но только если это не нарушает прав сотрудника (ст. 57 ТК). Иначе условия действовать не будут.

Сотрудник вправе обратиться в суд не только по месту работодателя. Работники вправе подавать иски по месту жительства. Ограничивать сотрудника условиями трудового договора нельзя. Судьи с этим согласны (определение Верховного суда от 14.05.2018 № 81-КГ18-4).

Заключите дополнительное соглашение с работниками. В нем пропишите новую редакцию пункта, где договорились, как решать трудовые споры. Исключите пункт, которым обязывали сотрудников обращаться в суд по месту компании.

Исправьте договоры.

Кроме обязательных условий в трудовой договор можно записать дополнительные пункты. Но только если это не нарушает прав сотрудника (ст. 57 ТК). Иначе условия действовать не будут.

Сотрудник вправе обратиться в суд не только по месту работодателя. Работники вправе подавать иски по месту жительства. Ограничивать сотрудника условиями трудового договора нельзя. Судьи с этим согласны (определение Верховного суда от 14.05.2018 № 81-КГ18-4).

Заключите дополнительное соглашение с работниками. В нем пропишите новую редакцию пункта, где договорились, как решать трудовые споры. Исключите пункт, которым обязывали сотрудников обращаться в суд по месту компании.

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