482 августа 2019

Работник уходит в отпуск с последующим увольнением. Как соблюсти последовательность кадровых процедур? Можно ли в один день начислить работнику отпускные, выплатить окончательный расчет и выдать трудовую книжку?

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отвечает:

Выплатить сотруднику окончательный расчет при увольнении и выдать ему трудовую книжку нужно в последний рабочий день перед отпуском. По общему правилу, день прекращения трудового договора – это последний день работы сотрудника (ст. 84.1 ТК). При отпуске с последующим увольнением день прекращения договора и последний рабочий день не совпадают. День прекращения трудового договора – это последний день отпуска, а последний день работы – последний рабочий день перед отпуском (ст. 127 ТК).

Оплатить отпуск работнику нужно за три дня до его начала. Это правило соблюдают и при отпуске с последующим увольнением. Если выплатите отпускные вместе с окончательным расчетом в последний день работы, то нарушите срок их выплаты (ч. 9 ст. 136 ТК). И наоборот, если выплатите окончательный расчет вместе с отпускными, то рассчитаетесь с сотрудником раньше его последнего рабочего дня (ч. 2 ст. 127 ТК).

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