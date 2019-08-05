Да, если компания применяет упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Учитывать затраты на коды маркировки компания может как расходы на подтверждение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров (подп. 26 п. 1 ст. 346.16 НК). Это нам подтвердили чиновники из Минфина.

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