315 августа 2019

Фабрика платит за каждый код маркировки 50 копеек. Можно ли учесть эти расходы, если компания применяет упрощенку?

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отвечает:

Да, если компания применяет упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Учитывать затраты на коды маркировки компания может как расходы на подтверждение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров (подп. 26 п. 1 ст. 346.16 НК). Это нам подтвердили чиновники из Минфина.

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